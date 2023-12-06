Происшествия 06 декабря 2023, 17:50 Бывшего депутата украинской Рады Илью Киву нашли мертвым РЕН ТВ: тело бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Уехавшего в Россию бывшего депутата Верховной рады Украины нашли мертвым в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

О причинах смерти собеседник журналистов не уточнил.

Реклама

«Тело украинского политика Ильи Кивы нашли в подмосковном Одинцове», — заявил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Илья Кива покинул Украину в январе 2022 года. Политик поддержал решение России о проведении специальной военной операции. Кива публично критиковал действия киевского режима. За эти выступления украинский суд заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Последнюю запись в своем Telegram-канале политик опубликовал утром в среду, 6 декабря. В ней он призвал президента Украины Владимира Зеленского закончить свою жизнь самоубийством, как делали проигравшие во все времена.