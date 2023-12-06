06 декабря 2023, 18:54
Украинская разведка подтвердила причастность к убийству Ильи Кивы
Спикер ГУР Юсов подтвердил факт ликвидации Ильи Кивы в ходе спецоперации СБУ
Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщило местное издание «Политика страны».
«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс депутата Верховной Рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву», — сказал Юсов.
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По данным Telegram-канала Mash, тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в парковой зоне отеля «Величъ Country Club». Это произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. На голове Кивы были видны следы травм. Медики не смогли реанимировать политика и констатировали его смерть.
Кива покинул Украину в январе 2022 года, поддержав решение России о проведении специальной военной операции. Позже украинский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.
В своей последней записи в своем Telegram-канале политик призвал президента Украины Владимира Зеленского покончить жизнь самоубийством.
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