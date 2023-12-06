Происшествия 06 декабря 2023, 20:54 Стали известны подробности расследования убийства Ильи Кивы СК: отрабатываются несколько версий убийства экс-депутата Ильи Кивы РИА «Новости»

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Следователи работают на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. Отрабатываются разные версии преступления, об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — указала она.

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В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия. СК отрабатывает всевозможные версии произошедшего и назначил оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Кивы на территории ЦФО, сообщили «Известия».

По данным Telegram-канала Mash, тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили в парке отеля «Величъ Country Club». Это произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, Кива скончался на месте.