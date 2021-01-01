Уходит эпоха: какие знаменитости умерли в 2020 году

В 2020-м году мир потерял много талантливых и знаменитых актеров и спортсменов, многие из них были очень популярны в России. Пришло время подвести черту и вспомнить их заслуги.

Валентин Гафт

Почти под самый Новый год ушел Валентин Гафт — ему было 85 лет. Летом 2019-го он перенес инсульт. Актер «Современника» сыграл на сцене десятки ролей и снялся более чем в 160 фильмах — то в роли Воланда, то бездомного. Но сначала кино было для него больше эпизодической историей. Все изменил Эльдар Рязанов и роль председателя правления гаражного кооператива.

Кто-то может выбыть по собственному желанию, или, извините, жизнь есть жизнь, может умереть цитата героя Валентина Гафта из к/ф «Гараж», 1979 год.

Многие скажут, что Гафт одновременно объединял в своих героях любовь к человеку и сарказм — с этим тяжело не согласиться.

Армен Джигарханян

На 86-м году жизни умер еще один выдающийся артист Армен Джигарханян. Он скончался из-за возраста и болезней.

На его счету не просто множество ролей в театре и кино — Джигарханян попал в книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. Президент и художественный руководитель Московского драматического запомнится многим в образе бандита по кличке Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя» или судьи Кригса в «Здравствуйте, я ваша тетя». Был и фильм в котором он сыграл вместе со своим приемным сыном — «Дон Кихот возвращается».

Борис Клюев

В 76 лет не стало и актера Бориса Клюева. Тем, кто постарше напоминать работы артиста бессмысленно. Их и так помнят. Но другое поколение, наверняка, смотрело ситкомы с его участием. И вспомнит фразу «Египетская сила!», которая на долгие годы ушла в народ.

Диего Марадона

Не только кинозвезды покинули нас, но и знаменитости мира спорта. Этот год лишил нас легенды футбола — Диего Марадоны, который умер из-за проблем с сердцем. Многие вспомнят его увлечения алкоголем и наркотиками. Зависимость не только угробила здоровье, но и карьеру, однако он все искупал своей игрой. После каждого матча фанаты несли его от стадиона к машине на руках.

Коби Брайант

Новости о его смерти часто оказывались слухами, но не в этот раз. Коби Брайант погиб в авиакатастрофе со своей 13-летней дочкой. Трагедия унесла жизни еще семерых человек, которые были на борту личного вертолета баскетболиста. Тот, у кого пять чемпионских титулов NBA, ушел за мгновение.

Михаил Жванецкий

Не стало и Михаила Жванецкого. Его сатирические монологи пересказывали друг другу на кухнях, в общественном транспорте — везде. Ведь он мог шутить в обход советской цензуры.

Я все время говорю: наше счастье, что мы живем в цивилизованной стране! цитата из выступления Михаила Жванецкого.

И если кто-то попытается понять русский характер, он не обойдется без Жванецкого.

Александр Беляев

Вспомним и самого известного на российском телевидении ведущего погоды. Каждый прогноз Александра Беляева был небольшим шоу. Последние годы он боролся с раком. И, несмотря на болезнь, продолжал работать. В кадре его называли «профессор». Но это была часть образа, все знали, он — профессионал.

В уходящем году навсегда останутся еще десятки имен талантливых, поражающих, впечатляющих, знаменитых. Эдуард Лимонов, Инна Макарова, Людмила Касьянова, Кирк Дуглас, Николай Дьяченко. Каждый из них не мог уйти в никуда — они останутся в нашей памяти.