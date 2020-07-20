Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»

По данным издания, спортсмена наградили за вклад в развитие Лос-Анджелеса. От лица семьи Брайанта премию получил композитор Джон Уильямс, который являлся другом баскетболиста.

Уточняется, что Брайант погиб в конце января в Калифорнии. Он разбился в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джианной, шестью пассажирами и пилотом вертолета.

В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» спортсмен пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Он играл за клуб с 1996 по 2018 год. Брайанта признали самым полезным игроком чемпионата сезона 2007/08 и финальной серии 2009 и 2010 года.

Вместе со сборной Соединенных Штатов он дважды завоевывал олимпийское золото в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. Два года назад короткометражный анимационный фильм Брайанта «Дорогой баскетбол» отметили премией «Оскар».