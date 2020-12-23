Афоризм Жванецкого использовали для прощания с постпредом Германии при ООН

Германия в 2021 году покинет состав непостоянных членов Совбеза ООН после двухлетней работы. С постпредом ФРГ Кристофом Хойсгеном российская сторона попрощалась словами Михаила Жванецкого.

Немцы присутствовали на заседании в последний раз, уточнило ИА Nation News. Хойсген во время выступления решил сменить тему и вместо разговора об иранской ядерной сделки подверг Россию критике.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на привычку коллеги высказывать Москве упреки по любому поводу, несмотря на заявленные для обсуждения вопросы. Дипломат выразили надежду, что Хойсген в итоге избавится от этой склонности.

«Как жаль, что вы наконец-то уходите», — процитировал Полянский покойного писателя Михаила Жванецкого.

Заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что направленные из Москвы в Берлин запросы до сих пор остаются без ответа.

Накануне Россия на основе принципа взаимности ответила на ограничения Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Страна расширила санкционные списки в отношении представителей ЕС.