Владимир Машков рассказал, как Валентин Гафт верил в его талант

Он вспомнил свой режиссерский кинодебют, картину «Сирота казанская» в 1997 году. В фильме роли сыграли такие всеми любимые артисты как Валентин Гафт, Олег Табаков и Лев Дуров.

«Та сила их доверия, веры в меня… Она, наверно, сделала меня тем, кем я сейчас являюсь», — подчеркнул Машков.

После этих слов он подошел к вдове Гафта актрисе Ольге Остроумовой. Она находилась рядом с гробом. Как пишут журналисты, она старалась держать себя в руках и почти не плакала. На церемонию прощания с актером приехали Лия Ахеджакова, Игорь Костолевский, Михаил Боярский, Евгений Миронов и многие другие.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти жена артиста Ольга Остроумова назвала последствия перенесенного в августе прошлого года инсульта. Он умер дома, рядом с ним была его жена. Перед смертью артист уже не мог говорить и двигаться.