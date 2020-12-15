Петросян рассказал, откуда узнал о «мучительной смерти» Джигарханяна

Юморист Евгений Петросян решил объяснить, почему рассказал о мучении Армена Джигарханяна перед смертью. Артист заявил, что его неправильно поняли. Не по плану пошло и интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Петросян разъяснил ситуацию в своем Instagram. Изначально беседа с Манучаровым должна была идти только о творчестве.

«Накануне <…> мне в Direct написал человек, которого я немного знаю, где он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста», — заявил юморист.

Манучаров при этом, подчеркнул Петросян, «вытаскивал» из своего собеседника темы, о которых они заранее не договаривались. Артиста подвел темперамент. О состоянии Джигарханяна он заговорил в контексте того, что в настоящее время «потрошить личную жизнь уважаемого человека» стало модным безобразием.

«В качестве примера я привел Армена Борисовича», — сказал юморист. По его словам, после съемки Петросян попросил не включать его слова о Джигарханяне в итоговую версию интервью из-за неподтвержденности информации. Манучаров дал собеседнику «честное слово» и «какую-то писульку» на подпись.

«Пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал!» — заявил артист.

Петросян назвал произошедшее сильнейшим ударом для себя самого и извинился за случившееся. На подобного рода передачи артист больше ходить не намерен.

Слухи о мучительной смерти Армена Джигарханяна подтвердила ранее его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.