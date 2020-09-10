Режиссер «Ворониных» опубликовал видео последних съемок Бориса Клюева

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин опубликовал кадры последнего съемочного дня с участием Бориса Клюева. Актер умер 1 сентября в возрасте 76 лет.

Александр Жигалкин поделился с подписчикам в Instagram двумя видео с последнего съемочного дня. На кадрах видно, как актеры плачут от грусти, обнимаются и радуются одновременно. Финальные съемки проходили на набережной в Сочи.

«Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня», — подписал видео режиссер.

Последние несколько лет Борис Клюев боролся с онкологическим заболеванием. И, несмотря на недуг, он продолжал работать в театре и участвовать в съемках. Прощание с актером состоялось 4 сентября в Малом театре.

За свою карьеру Клюев снялся во многих известных фильмах. Самыми узнаваемыми за последние несколько лет работами с участием актера считаются сериалы «Воронины», «Физрук» и «Годунов».