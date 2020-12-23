Экспертиза нашла следы психотропных препаратов в организме Марадоны

В организме чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, который скончался в конце ноября, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Однако судмедэкспертиза обнаружила ряд психотропных препаратов.

Об этом сообщило аргентинское агентство Telam со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.

Токсикологические исследования крови и мочи показали, что в организме футболиста не было остатков наркотических веществ или алкоголя. Однако там обнаружили следы нескольких антидепрессантов и психотропных препаратов. Речь идет про «Венлафаксин» — антидепрессант, который применяют для лечения тревожных неврозов, «Кветиапин» — атипичный нейролептик, используется при лечения хронической и острой шизофрении, «Леветирацетам» — противоэпилептическое средство с побочным действием в виде сонливости, а также «Налтрексон» — антагонист опиоидных рецепторов.

Эксперты подтвердили, что ряд лекарств, которые нашли в организме спортсмена, вызывал аритмию сердца. По данным агентства, прокуратура созовет медицинский совет, который должен проанализировать новые факты и решить, подходят ли найденные препараты для пациентов с хроническими сердечными заболеваниями и можно ли было избежать летального исхода.

Чемпион мира по футболу Диего Марадона умер 25 ноября, ему было 60 лет. Его похоронили 26 ноября на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.