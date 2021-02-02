Дава записал новый трек, в котором увидели страдания по Бузовой

«Ты обнулила плейлист, ты обнулила нас, мой старый плеер завис, повторяет: „Вернись!“», — поет Дава.

Поклонники в комментариях увидели в строках артиста страдания по бросившей его телеведущей.

«Хочется прям боль выкричать под трек», — написал один из поклонников.

«Дав молодец. Надеюсь, вы будете вместе», — оставила комментарий девушка.

О разрыве Давида Манукяна и Ольги Бузовой фанаты узнали из Instagram телеведущей. Сначала она попросила не спрашивать ее о причинах случившегося, а после в в Stories начала выкладывать переписку в бывший бойфрендом. По словам девушки, он часто распускал руки и оскорблял ее.

После расставания артисты по разному комментировали итоги их отношений. Дава заявил, что Бузова стала для него пройденным этапом, а девушка на праздновании своего 35-летия заявила, что от переживаний с трудом стоит на ногах. В конце января она легла в подмосковную клинику, где проходит медицинское обследование.

Бывшие участники телепроекта «Дом — 2» не исключили, что романтические отношения Бузовой и Манукяна были только игрой на публику. Эту же версию косвенно подтвердила помощница исполнителя. Она сказала, что за начавшимся после скандала расставанием стоят пиарщики певицы.