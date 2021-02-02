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    02 февраля 2021, 23:19

    Дава записал новый трек, в котором увидели страдания по Бузовой

    Анатолий Минкин

    Отрывок песни под рабочим названием «Обнулила нас» записал исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава. Поклонники артиста услышали в тексте трека страдания по бросившей его телеведущей Ольге Бузовой. Отрывок песни Дава выложил на своей странице в Instagram и призвал фанатов оставлять комментарии.

    «Ты обнулила плейлист, ты обнулила нас, мой старый плеер завис, повторяет: „Вернись!“», — поет Дава.

    Поклонники в комментариях увидели в строках артиста страдания по бросившей его телеведущей.

    «Хочется прям боль выкричать под трек», — написал один из поклонников.

    «Дав молодец. Надеюсь, вы будете вместе», — оставила комментарий девушка.

    О разрыве Давида Манукяна и Ольги Бузовой фанаты узнали из Instagram телеведущей. Сначала она попросила не спрашивать ее о причинах случившегося, а после в в Stories начала выкладывать переписку в бывший бойфрендом. По словам девушки, он часто распускал руки и оскорблял ее.

    После расставания артисты по разному комментировали итоги их отношений. Дава заявил, что Бузова стала для него пройденным этапом, а девушка на праздновании своего 35-летия заявила, что от переживаний с трудом стоит на ногах. В конце января она легла в подмосковную клинику, где проходит медицинское обследование.

    Бывшие участники телепроекта «Дом — 2» не исключили, что романтические отношения Бузовой и Манукяна были только игрой на публику. Эту же версию косвенно подтвердила помощница исполнителя. Она сказала, что за начавшимся после скандала расставанием стоят пиарщики певицы.