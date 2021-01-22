Бузова назвала Манукяна чудовищем и рассказала об издевательствах

Певица Ольга Бузова призналась подписчикам, что блогер Давид Манукян избивал ее и издевался. Бывшего возлюбленного она назвала чудовищем. Пользователи поддержали исполнительницу.

Бузова в Instagram опубликовала скриншот поста матери Манукяна. В своем сообщении женщина хвалила сына, писала, что он «солнечное чудо». Певица ответила на эту публикацию, что на самом деле блогер является чудовищем.

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь», — заявила Бузова.

Источник фото: instagram.com/buzova86

После этого исполнительница спросила у подписчиков, стоит ли ей рассказать об избиениях или любовных похождениях Манукяна. В комментариях многие стали писать слова поддержки.

«Отписываемся от Давы», — заявила одна из подписчиц.

«Все будет хорошо», — отметила другая.

«Да по нему видно, что нет любви к Оле», — подчеркнули под последним постом певицы.

При этом были и те, кто не поверил в обвинения в сторону блогера. Пару заподозрили в обычном пиаре.

«Три дня назад обнимались и целовались и были самые счастливые, разве так бывает?» — задалась вопросом пользовательница.

Ранее Бузова объявила о расставании с Манукяном. Она заявила, что теперь стала свободной девушкой, но никаких причин разрыва раскрывать не стала.