Дава впервые ответил на вопрос о разрыве отношений с Бузовой

Это его первое публичное заявление после разрыва.

«К сожалению, это жизнь. Все, что начинается, то может и закончиться. К сожалению, это был пройденный этап», — заявил исполнитель. Он отметил, что не готов говорить о личной жизни, потому что пришел на программу ради танцев.

Ранее помощница Манукяна заявила, что рэпер не намерен рассказывать о причинах расставания с Бузовой. При этом она косвенно намекнула, что сами отношения были искусственными, так как за начавшимся скандалом стоят пиарщики певицы.

Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в Instagram, что рассталась с Давой. Сначала она попросила не задавать ей никаких вопросов, а после начала выкладывать в Stories переписку с молодым человеком. В частности, она отправила ему скриншот поста его матери с комментарием, что ей пора узнать, какой ее сын чудовище. По словам Бузовой, он распускал руки и оскорблял ее.

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» не исключили, что вся романтическая история Бузовой и Манукяна была только постановкой и игрой в счастливую жизнь.