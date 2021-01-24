facebook_pixel
    24 января 2021, 20:30

    Дава впервые ответил на вопрос о разрыве отношений с Бузовой

    Анатолий Минкин

    Пройденным этапом назвал отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой рэпер Давид Манукян, также известный как Дава. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», на шоу «Танцы со звездами», отвечая на вопрос ведущего Андрея Малахова.
    Дава впервые ответил на вопрос о разрыве отношений с Бузовой

    Это его первое публичное заявление после разрыва.

    «К сожалению, это жизнь. Все, что начинается, то может и закончиться. К сожалению, это был пройденный этап», — заявил исполнитель. Он отметил, что не готов говорить о личной жизни, потому что пришел на программу ради танцев.

    Ранее помощница Манукяна заявила, что рэпер не намерен рассказывать о причинах расставания с Бузовой. При этом она косвенно намекнула, что сами отношения были искусственными, так как за начавшимся скандалом стоят пиарщики певицы.

    Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в Instagram, что рассталась с Давой. Сначала она попросила не задавать ей никаких вопросов, а после начала выкладывать в Stories переписку с молодым человеком. В частности, она отправила ему скриншот поста его матери с комментарием, что ей пора узнать, какой ее сын чудовище. По словам Бузовой, он распускал руки и оскорблял ее.

    Бывшие участники телепроекта «Дом-2» не исключили, что вся романтическая история Бузовой и Манукяна была только постановкой и игрой в счастливую жизнь.