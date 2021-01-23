Пиарщица Давы рассказала о его жизни после Бузовой

Она отметила, что сам он отвечать на вопросы о причинах расставания с Ольгой Бузовой он не намерен.

«Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет», — заявила она

О расставании Бузовой и Манукяна стало известно в минувший четверг. Певица сообщила об этом на своей странице в Instagram. Она попросила не задавать ей никаких вопросов, но намекнула, что расставание прошло не просто.

После Бузова начала выкладывать в Stories переписку с Давой. Она отправила ему скриншот поста его матери с комментарием, что ей пора узнать, какой ее сын чудовище. По словам Бузовой он распускал руки и оскорблял ее.

Бывшие участники телепроекта «Дом — 2» не исключили, что вся романтическая история Бузовой и Манукяна оказалась только пиаром. Эту же информацию подтвердила и помощница Давы, которая заявила весь скандал — работа пиарщиков Бузовой.