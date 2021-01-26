«С трудом стою на ногах». Бузова впервые прокомментировала расставание с Давой

Знаменитости расстались накануне праздника.

«Мне сейчас очень тяжело. А если вы заметили, с трудом стою на ногах. Я человек, который близко все принимает к сердцу. Но я прошу вас в этот вечер не терзать моих гостей вопросами про мою личную жизнь, проявить такт, потому что к этому празднику я готовилась полгода», — сказала Бузова.

Новогодние каникулы пара провела на Мальдивах, где поженилась по местным обрядам. Юридическую силу данная процедура не имеет. Однако уже в Москве 20 января, в день рождения Бузовой, влюбленные рассталась. Спустя время телеведущая начала выкладывать в Stories переписку с молодым человеком. Певица поведала о рукоприкладстве и изменах Давы. Она заявила, что могла бы многое рассказать по этому поводу, но все еще любит Манукяна, поэтому промолчит.

Позже звезда заблокировала блогера в Instagram.

Дава тоже уже ответил на вопрос о разрыве отношений с Бузовой. Он сказал, что это жизнь, а его отношения с певицей — пройденный этап.