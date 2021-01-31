Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем и легла в подмосковную клинику

«Как я и предполагала, мне не хватает веса вообще. Не хватает 11 килограммов. Жира — в размере семи. И мышц, кстати, тоже не хватает. Нужно будет заняться также спинкой, потому что, вы помните, на „Ледниковом“ у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — рассказала она в своем Instagram.

Она отметила, что медицинское обследование организма она обычно делает раз в год. Но в этот раз заняться здоровьем пришлось пораньше, потому что она не может ни есть, ни спать.

«Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя», — рассказала она.

В своих Stоriеs Бузова показала, как выглядит ее номер с видом на сосновый бор и отдельным выходом. Также она показала, как бродит ночью по пустым коридорам заведения. Недавно стало известно о расставании Бузовой с блогером Давой. Телеведущая не скрывает, что сильно переживает по этому поводу.