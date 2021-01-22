Драма с насилием или пиар-ход. Почему расставание Бузовой и Давы никого не тронуло

Певица Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном (Давой) и заявила об издевательствах с его стороны. Она выложила переписки и обвинила экс-возлюбленного в избиениях. Оказалось, что в искренность отношений пары многие вообще не верят. Историю считают обычным пиаром, а Бузовой посоветовали сохранить лицо и достоинство.

От любви до ненависти

Всего пару дней назад Бузова и Манукян публиковали совместные фотографии и видео. На этих кадрах они создавали картину полной гармонии и любви. Но утром 22 января телеведущая ошеломила подписчиков новостью о разрыве.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов», — написала Бузова в Instagram.

Позже она стала выкладывать сториз, где показала переписку с уже бывшим молодым человеком. Она отправила блогеру скриншот поста его матери. Женщина называла сына «солнечным чудом».

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь», — заявила Бузова.

Кроме того, исполнительница поинтересовалась у подписчиков, рассказать ли ей о любовных похождениях Манукяна или о том, как он поднимал на нее руку. В комментариях под последним постом многие стали писать слова поддержки. При этом было много сообщений о пиаре. Пользователи удивлялись, как отношения могли так сильно измениться всего за день.

«Пиар-роман»

Ничего странного в ситуации звездной пары не увидела бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель. Она пояснила «360», что все медийные люди крутятся в одних и тех же кругах, заключая друг с другом контракты. Отношения Бузовой и Манукяна были очередной договоренностью.

«У меня есть информация от людей, которые работают с ними в одной команде, что это контракт. Зная Ольгу Бузову, [могу сказать, что] когда она действительно бережет свое счастье, любовь и так далее, [ведет себя иначе, потому что] она всегда говорила, что любовь любит тишину», — заявила Рапунцель.

Она добавила, что считает историю расставания каким-то определенным хайпом. Сейчас все будут обсуждать громкий разрыв, а затем следить за примирением. Экс-участница телестройки считает, что в конечном итоге Бузова и Дава снова сойдутся. Сейчас они просто подогрели интерес публики к себе. Такие красивые истории любви зачастую действительно оказываются пиар-романами, отметил пиар-менеджер Иван Акимов.

«Пиар-романы делаются для поддержания популярности. Пиар-романы делаются для того, чтобы зарабатывать деньги на рекламных контрактах, зарабатывать деньги на популяризации своего имени. Это распространенная практика, и эти контракты часто заключают звезды», — поделился информацией пиар-менеджер.

В качестве примера таких фейковых отношений Акимов привел историю Ирины Шейк и Криштиану Роналду. На своей ненастоящей любви паре удалось заработать порядка 25-30 миллионов долларов, утверждает собеседник «360». Акимов предположил, что у Бузовой и Давы сумма была явно поскромнее, но все равно астрономическая.

«Любовь в сториз»

Не сомневается в наигранности отношений блогера с певицей и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. По его словам, все эти долгие месяцы любовь у пары происходила онлайн.

«Это была такая любовь в сториз. Любовь на видео. Я доказательств этой любви не увидел. Не увидел совершенно никаких перипетий любовных, кроме того, что они тулили свои моськи и постоянно рассказывали о любви», — заявил Солнцев.

Он добавил, что Бузова должна быть благодарна своей первой волне хайпа бывшему мужу — футболисту Дмитрию Тарасову. Именно благодаря фамилии футболиста телеведущая смогла стать той, кем сейчас является.

«Если она сейчас попытается сделать то же самое с этим прекрасным армянским блогером, то, считай, она уже знает, чем ей надо заниматься. Я уже буду в открытую говорить, что это (разрыв Бузовой и Манукяна — прим. ред.) брехня», — заключил Солнцев.

«Важно сохранить лицо»

В жизни каждого человека происходят болезненные расставания, но в эти моменты главное — сохранить достоинство. Об этом заявила телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. Мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки, которые выставляют их не в лучшем свете. И очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки. Кто знает, может быть, они еще помирились бы», — подчеркнула она.

По словам Бони, гораздо сложнее наладить отношения, когда людям выставляется все нижнее белье. При этом она признала, что все любят зрелища. Сейчас все будут с нетерпением ждать, что же будет происходить дальше. Боня призвала Бузову не унижать и ценить то, что у нее было с Давой. В любом случае были прекрасные моменты, любовь, улыбки и объятия.

«Меня, к сожалению, удивляет и поражает, когда близкие друг другу люди, которые жили, встречались, спали вместе, потом вот так вот мстят друг другу. Я понимаю, что это от боли происходит, и я никого не осуждаю ни в коем случае, у каждого свой путь», — сказала телеведущая.

Она добавила, что ей хочется призвать к уважению и тому, чтобы люди научились нормально расставаться.