Знаменитости 07 апреля 2023, 14:01 Прокуратура Москвы проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ ТАСС: прокуратура Москвы проверит Меладзе на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Проверить певца Валерия Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины поручили прокуратуре Москвы. На него пожаловался руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, сообщил ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что Генпрокуратура получила заявление общественника и поручила провести проверку прокуратуре Москвы.

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Виталий Бородин потребовал узнать, не тратил ли Валерий Меладзе часть гонораров на поддержку ВСУ, после случая в Дубае. Певец на новогоднем концерте по просьбе одного из зрителей произнес лозунг украинских националистов. На этот же случай в МВД и Следком России пожаловался другой активист — Антон Коробков-Землянский.

Ранее Валерий Меладзе отказался обсуждать отношение к проведению спецоперации с украинскими журналистами. Они застали артиста в Куршевеле, сообщил Nation News. Его концерты отменили в Иркутске, Барнауле, Ростове-на-Дону и других российских городах, но певец снова выступил в Дубае.