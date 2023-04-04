04 апреля 2023, 10:56
Украинские журналисты поймали Меладзе в Куршевеле и потребовали ответить на вопрос об СВО
Певец Валерией Меладзе отказался в Куршевеле отвечать на вопрос про свое отношение к СВО
Украинские журналисты поймали певца Валерия Меладзе на отдыхе на французском горнолыжном курорте Куршевель. Они спросили у него, как он относится к спецоперации России на Украине. Музыкант не захотел отвечать.
Репортер сначала подошел к артисту с просьбой сделать селфи, а потом начал задавать вопросы.
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«Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия ведет спецоперацию»? — спросил представитель украинских СМИ.
Меладзе сказал, что не собирается отвечать. Певец попросил выключить камеру и «просто поговорить нормально». Через какое-то время после безуспешных попыток украинцев спровоцировать певца, его из толпы вывела жена Альбина Джанабаева.
Валерия Меладзе уже не раз критиковали за его спорную позицию относительно конфликта на Украине. Он оказался в центре скандала в начале этого года, когда во время выступления в Дубае прямо со сцены произнес проукраинский лозунг.
Несмотря на это, музыкант планировал давать концерты в России. Однако недавно его выступление в Ростове-на-Дону отменили. Кроме того, артиста попросили проверить на возможное финансирование ВСУ.
Валерий Меладзе
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