Знаменитости 19 марта 2023, 16:52 Валерия Меладзе заподозрили в финансировании ВСУ СК и МВД проверят Валерия Меладзе на финансирование ВСУ

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Расходование гонораров певца Валерия Меладзе проверят полицейские и следователи. В последний год исполнитель столкнулся с отменой всех своих концертов, но продолжает выступать на частных мероприятиях, в том числе за границей. Часть своего заработка артист вполне может отправлять на поддержку украинской армии, сообщил сайт kp.ru.

По данным журналистов, заявления в силовые ведомства на исполнителя направил общественник Антон Коробков-Землянский. В своих обращениях он напомнил посленовогодний скандал с исполнителем. Тогда по Сети разошлась видеозапись, где Меладзе на выступлении в Дубае по просьбе зрителя поддержал лозунг украинских националистов.

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В своем Telegram-канале общественник напомнил, что с Украиной певца связывает брат Константин, который, по слухам, лично занимался оборудованием студий для официальных обращений президента Украины Владимира Зеленского.

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«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями. <…> Другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — задался вопросом Коробков-Землянский.

Организаторы концерта Меладзе в Архангельске подали иск к исполнителю после того, как он так и не приехал в 2022 году. Агентству, которое договаривалось с певцом и организовало площадку, пришлось вернуть все деньги за билеты недовольным зрителям. Компенсировать свои убытки компания намерена за счет певца.