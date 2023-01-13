Общество 13 января 2023, 17:23 Юбилейный концерт Меладзе отменили в Барнауле Продажу билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле приостановили РИА «Новости»

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Концерт оскандалившегося Валерия Меладзе остановили в Барнауле. Об этом сообщил оператор онлайн-продажи билетов «Касса.ру». Выступление артиста в честь 30-летия творчества в Сибири было запланировано 29 апреля.

Тем временем на сайте певца показано расписание только на март. И в этом месяце Меладзе запланировал тур по Израилю и Кипру.

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Артист еще в самом начале спецоперации озвучил свою позицию и выразил поддержку Украине. После этого он перестал выходить на большую российскую сцену. Спустя время все же его заметили на закрытых мероприятиях.

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Последний раз он оскандалился в начале января, когда во время концерта в Дубае озвучил украинский лозунг.

После этого в России первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям Меладзе.

По его мнению, россиян нужно оградить от людей, подрывающих суверенитет и безопасность страны.