Знаменитости 29 марта 2023, 12:55 Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ Общественник Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Меладзе на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Певца и продюсера Валерия Меладзе заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины. С требованием провести проверку в отношении артиста в Генеральную прокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом со ссылкой на копию обращения сообщил RT.

В своем обращении общественник подчеркнул, что все участники проекта внимательно следят за высказываниями и деятельностью Меладзе. В частности, они установили, что певец выступал с критикой решений президента и правительства, которые касались специальной военной операции.

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Несмотря на то, что количество выступлений Меладзе в России существенно сократилось, артист продолжает гастролировать в других странах, а также выступает на корпоративных мероприятиях.

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте послания.

Бородин напомнил, что во время новогоднего концерта за границей Меладзе поддержал украинский националистический лозунг по просьбе одного из зрителей.

Это не первое требование к правоохранительным органам России проверить, куда певец Меладзе тратит свои гонорары. В МВД и Следственный комитет заявления с просьбой провести аудит средств артиста ранее направил общественник Антон Коробков-Землянский. Он подчеркнул, что есть подозрение, что часть средств Меладзе направляет на поддержку украинской армии.