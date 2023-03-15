Знаменитости 15 марта 2023, 10:50 Оскандалившийся из-за украинских лозунгов Меладзе снова выступил в Дубае Меладзе после скандала с лозунгами украинских националистов снова спел в Дубае РИА «Новости»

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Певец Валерий Меладзе, ранее поддержавший лозунг украинских националистов на концерте в Дубае, снова выступил в этой стране. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Дубай Петрович».

Выступление артиста организовали в ресторане Chalet Berezka. После одной из песен Меладзе обратился к залу, призвав к любви и дружбе.

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«Находите общий язык со всеми людьми. Дай бог, чтобы вам были рады везде и всегда, в любой стране мира», — сказал певец.

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Скандал с украинским лозунгом произошел в январе, когда Меладзе выступал на корпоративе в Дубае. После этого несколько российских политиков призвали лишить его почетных званий, а первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой написал обращение генпрокурору России Игорю Краснову, попросив дать правовую оценку действиям и высказываниям певца.

Сам Меладзе при этом заявлял, что он «вне политики», отметила «Газета.ru».