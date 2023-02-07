Знаменитости 07 февраля 2023, 11:30 Фигуристу Костомарову ампутировали не одну, а обе ступни — СМИ ТАСС: фигуристу Костомарову из-за гангрены ампутировали стопы обеих ног РИА «Новости»

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Врачи ампутировали олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову не одну, а обе стопы, и теперь пытаются сохранить кисти. Об операции рассказал источник ТАСС.

«Пришлось ампутировать обе стопы. <…> Сейчас идет борьба за руки», — сказал он.

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Операция прошла без осложнений, спортсмен пришел в сознание. Общее состояние его здоровья улучшается, но Роман Костомаров все еще находится в реанимации под присмотром врачей.

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Ранее Telegram-канал «112» рассказал, что ему зачистили одну ступню, но вторую пришлось ампутировать — зона поражения оказалась слишком большой.

Его госпитализировали в январе в крайне тяжелом состоянии. Врачи заподозрили пневмонию, перевели его в клиническую больницу в Коммунарке, подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации искусственной вентиляции легких. Спортсмен начал поправляться и пришел в сознание. У него диагностировали осложнения на сердце и прогрессирующую гангрену.