Знаменитости 25 января 2023, 12:18 Фигуриста Костомарова оставили на ИВЛ ТАСС: фигурист Костомаров все еще подключен к ИВЛ РИА «Новости»

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Чемпион Олимпийских игр по танцам на льду Роман Костомаров по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, спортсмен хоть и подключен к аппарату ИВЛ, но уже открыл глаза. При этом глобальных изменений в состоянии здоровья Костомарова по-прежнему не наблюдается.

Десятого января 45-летний фигурист попал в реанимацию. Туда его доставили с диагностированной пневмонией. Уже тогда медики оценивали состояние спортсмена как крайне тяжелое.

Изначально его доставили в одну из клиник Москвы, однако затем перевели в больницу в Коммунарке. Там Костомарова подключили к аппарату ЭКМО. Лишь 24 января необходимость в таком лечении отпала.