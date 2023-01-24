Важное 24 января 2023, 11:58 Фигуриста Костомарова отключили от аппарата ЭКМО после улучшения состояния РИА «Новости»: фигуриста Костомарова отключили от аппарата ЭКМО РИА «Новости»

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Олимпийского чемпиона Романа Костомарова отключили от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемого для спасения жизни в экстренных случаях. Об этом РИА «Новости» сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — добавила Тарасова.

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Перед этим СМИ сообщили, что фигурист постепенно приходит в сознание, но пока у него высокая температура.

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Роман Костомаров попал в больницу с подозрением на воспаление легких еще в ночь на 10 января. Состояние спортсмена было настолько тяжелым, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Фигуристу становилось хуже, и его направили в Коммунарку. Позже стали появляться новости о том, что Костомарову постепенно становится лучше.

Фигурист в паре с Татьяной Навкой одержал победу на Олимпийских играх в 2006 году. Кроме того, дуэт дважды выигрывал на чемпионате мира и три раза — на чемпионате Европы, а также победил в финале серии Гран-при.

Супруга Романа Костомарова — бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Оксана Домнина.