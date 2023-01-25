Знаменитости 25 января 2023, 19:01 Пришедшему в себя фигуристу Костомарову пригрозили операцией на сердце Врачи выявили у пришедшего в себя фигуриста Костомарова проблемы с сердцем РИА «Новости»

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Пришедшему в себя после медикаментозной комы фигуристу Роману Костомарову поставили новый диагноз. Врачи диагностировали у пациента нарушение сердечной деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Кардиологи решают — ограничиться медикаментами или все-таки придется делать операцию», — говорится в сообщении.

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Авторы канала добавили, что Костомаров хоть и дышит самостоятельно, но его периодически подключают к аппарату ИВЛ. Кроме всего прочего, у фигуриста скачет температура.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион пришел в себя и даже пообщался с семьей. Однако врачи продолжают вводить снотворное, чтобы дать организму восстановиться.

О госпитализации Костомарова в тяжелом состоянии стало известно 11 января. Его из одной больницы перевели в Коммунарку, где лечат сложных пациентов с пневмонией. Все это время спортсмену не становилось лучше, его даже подключили к ЭКМО, к аппарату, который поддерживает органы пациентов, но после отключили.