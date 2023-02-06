Знаменитости 06 февраля 2023, 14:18 Костомарову захотели ампутировать ногу по колено из-за гангрены Mash: врачи заявили о возможной ампутации ног фигуриста Романа Костомарова РИА «Новости»

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Появилась свежая информация о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ему грозит ампутация не только пальцев, но и ноги по колено. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее Mash говорил, что врачи решили отрезать пальцы на ногах спортсмена из-за прогрессирующей гангрены. Однако сейчас авторы канала утверждают, что речь уже идет об ампутации ноги по колено.

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По их информации, гангрена поразила уже большую часть ноги Костомарова. Также говорится о некрозе стопы и сепсисе. Однако врачи опасаются, что фигурист не может пережить операцию, поскольку все еще находится на искусственной вентиляции легких.

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Ранее мать спортсмена Валентина Костомарова отказалась комментировать сообщения о предстоящей операции сына. Не стала ничего говорить и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, Роман потихоньку идет на поправку.

Отец фигуриста сообщил, что еще не виделся с сыном. Всю информацию о состоянии Романа ему передает супруга Костомарова Оксана Домнина.