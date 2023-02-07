Важное 07 февраля 2023, 10:29 Костомарову ампутировали левую стопу — СМИ «112»: врачи ампутировали фигуристу Костомарову левую стопу РИА «Новости»

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Лечащие врачи олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова пошли на тяжелый шаг — ему пришлось ампутировать стопу левой ноги. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, операция состоялась 6 февраля. Врачи хотели с помощью нее остановить процесс отмирания клеток. Мертвую часть ткани удалось зачистить с одной ноги, однако на второй зона поражения была слишком большой. Медикам пришлось ампутировать голеностоп.

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Костомаров находится в сознании, врачи следят за его состоянием, берут анализы и регулярно делают перевязки. Фигурист остается под капельницей, после операции температура у него постоянно меняется.

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Олимпийский чемпион попал в больницу еще в январе, у него диагностировали пневмонию. Из-за тяжелого состояния Костомаров находился на ЭКМО. Как писали СМИ, в конце месяца его сняли с этого аппарата и перевели на ИВЛ. Отец фигуриста рассказывал, что сын скучает по дому.