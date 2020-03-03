Коронавирус в России и в мире. Главное на 3 марта

В мире

В Италии продолжает бушевать инфекция. Число погибших от коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в три раза.

Местный департамент гражданской защиты сообщил, что за 1 марта в стране скончались 34 человека. В итоге число жертв возросло с 18 до 52. Количество зараженных итальянцев достигло 2036 человек.

Министерство здравоохранения США сообщило о шести жертвах от COVID-2019 на территории страны. Все погибшие находились в штате Вашингтон.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что давать коронавирусу статус пандемии еще рано, так как в 130 странах еще не было выявлено ни одного случая заражения. Он обратил внимание, что 90% заболевших находятся в Китае, причем большинство сосредоточено в границах одной провинции. Гебрейесус также отметил, что за последние сутки количество случаев COVID-19 в Китае продолжило снижаться.

В Белоруссии сообщили о трех новых случаях заболевания. Зараженных выявили в Минске и Витебске. Информацию Первого канала о первом погибшем в стране, Белорусский Минздрав опроверг, заявив, что это не соответствует действительности.

Источник фото: телеканал «360»

В Праге временно закрыли ВУЗ из-за заразившегося коронавирусом профессора. Преподаватель вернулся с научной конференции из Италии. Сам он на здоровье не жаловался, а вот у его коллег, которые ездили вместе с ним, коронавирус подтвердили. После возвращения педагог несколько дней ходил по зданию и контактировал с другими учителями и студентами. Теперь все, кто с ним обращался будут помещены на двухнедельный карантин.

Источник фото: flickr.com

А вот как выглядит сейчас главный аэропорт Терегана.

В России

Из-за увеличения числа заражений за пределами Китая, россияне отказываются от туров. У 60% турагенств остановились продажи. По мнению директора АТОР Майя Ломидзе, ориентировочные потери российского туризма от коронавируса составили 27 миллиардов рублей и это не считая итальянского направления.

Источник фото: flickr.com

Казачий Совет атаманов России приказал не целовать кресты, иконы и руки, чтобы избежать распространения коронавируса.

Заместитель Совета Геннадий Ковалев считает, что необходимо соблюдать рекомендации по профилактике заболеваний: «Никаких целований предметов культа, до лучших времен! Нужно и священников привести в божеский вид — обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию». Он отметил, что Роспотребнадзор должен проверить санитарное состояние храмов и обслуживающего персонала.

Источник фото: flickr.com

В Москве зафиксирован первый случай заражения инфекцией. Москвич на днях вернулся из Италии. 24 человека, с которыми он контактировал, госпитализированы. 83 пассажира, летящие с ним одним рейсом на карантине. В своем сообщении мэр Москвы сообщил, что помимо проверок во всех столичных аэропортах, пассажиров подземки тоже выборочно будут проверят температуру.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток разрабатывает вакцины от нового коронавируса. Представитель института рассказал, что препарат планируют создать в третьем квартале 2020 года. А в конце года уже начать доклинические испытания на мышах. Регистрация вакцины ожидается в середине 2021-го.