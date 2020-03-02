Собянин заявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за ситуации с коронавирусом госпитализированы 24 человека. Эти люди контактировали с инфицированным москвичом, который недавно вернулся из Италии.

Как написал в своем обращении Собянин, мужчина находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Симптомы выявлены в легкой форме.

В течение суток был установлен круг лиц, с которым контактировал зараженный. Шесть родственников и пять друзей заболевшего госпитализированы. Еще 13 человек, которые летели с ним одним рейсом, также находятся в больнице. Остальные 83 пассажира помещены на карантин.

Мэр Москвы также добавил, что во всех московских аэропортах работают медицинские посты. С гражданами, прибывающими из Китая, Ирана и Южной Кореи, проводят учетные меры и берут анализ на инфекцию. У всех пассажиров международных рейсов в аэропортах Москвы измеряют температуру.

Ранее специалисты рассказали путешественникам, как уберечь себя от заражения коронавирусом в самолете.