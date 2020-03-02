Россияне отказываются от туров из-за коронавируса. Но агентства переживать не будут

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Одна из наиболее популярных и крупных закрытых профессиональных групп турагентов в социальной сети Facebook — Radio Travel — провела опрос среди турагентств. В опросе приняли участие руководители и менеджеры более 400 учреждений. Им предложили оценить влияние коронавируса на продажи. Количество проданных путевок за последнюю неделю февраля сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

У 60% турагентов нет продаж. У 23% продажи упали на 70-80%, у 12% опрошенных — на 50-60%. При этом меньше чем 1% респондентов отметил рост продаж.

Какие направления страдают?

Рекомендация — не запрет — на прекращение поездок действует в отношении четырех стран: Китай, Италия, Иран и Южная Корея. Организованные туристы временно не могут путешествовать через туроператоров и турагентов только в эти страны. Об этом «360» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. При этом воздушное сообщение со странами продолжается. Туристы, которые самостоятельно принимают решение полететь по ранее забронированному туру, могут полететь, приняв во внимание всю информацию.

«Сейчас низкий туристический сезон — все занимают позицию либо определения других направлений, либо переносов сроков поездки. Среди стран, поездки в которые бронируют, зимой популярны ОАЭ, Доминикана, Куба, Таиланд, Вьетнам. Там уже фактически нет фактов, которые представляют какие-то угрозы. На лето набирают популярность, конечно, Турция, Россия, Тунис, Кипр, Испания и многие другие», — отметил Горин.

Однако непосредственно сейчас убытки терпит остров Хайнань в Китае, куда туристы пока не могут приехать, добавил собеседник «360». На остальные страны пока так сильно спрос не падает, потому что Италия — это летнее направление, например. Иран — вообще не массовое. Южная Корея — это направление делового, медицинского, образовательного туризма. Это не курорт, поэтому большой проблемы нет. «Вначале было некое паническое отношение к Таиланду и Бали», — добавил Горин.

«Мы пережили не одну эпидемию»

Вице-президент АТОР уверен, что переживания вокруг коронавируса скоро улягутся и агентства вернутся к привычному режиму работы.

За 25 лет российского туризма мы пережили не одну эпидемию, были свиной и птичий гриппы, стихийные и политические бедствия. Спрос отложенный восстанавливается через две-три недели после получения позитивной информации Дмитрий Горин вице-президента АТОР.

По словам собеседника «360», очень способствует стабилизации ситуации то, что многие в Китае уже выздоровели. Это говорит о том, что эпидемия идет на явный спад, но март еще будет переходным. А потом уже начнет опять нарастать интерес в туризме, считает Горин. Он советует не аннулировать туры, которые покупались на лето. Ведь они идут еще по старому курсу. «Если будет угроза безопасности, тур всегда можно будет вернуть. Но купить новый тур нужно будет уже за новые, совершенно другие деньги», — добавил собеседник.

Впечатление от коронавируса, полагает вице-президент АТОР, пройдет совсем скоро. А то, что происходит с сфере туризма, не имеет уже и вовсе отношения к болезни.