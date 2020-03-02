У родственников заболевшего коронавирусом москвича нет симптомов заболевания

Врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По словам самого пациента, болезнь протекает бессимптомно.

Вирус нашли у сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Москвич на днях прилетел из Италии.

На данный момент он получает всю необходимую медицинскую помощь. За прошедшие сутки были отправлены на карантин и все знакомые и родственники заболевшего, с которыми он контактировал, а также пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. У них у всех не подтвердилось наличие опасного вируса в крови.

Всего были госпитализированы 24 человека, а 83 пассажира без всяких симптомов болезни, которые летели с Беровым, были помещены в домашний карантин.

Правительство Москвы уже разработало ряд дополнительных мер для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. В городских больницах подготовили дополнительные места для размещения пациентов с подозрением на вирус.

Власти также организовали выборочное измерение температуры тела в московском метро и посоветовали работодателям то же самое делать своим работникам.