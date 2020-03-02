Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось в три раза

Ведомство уточнило, что за 1 марта в стране скончались 34 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Так число жертв инфекции резко увеличилось с 18 до 52.

На данный момент в Италии вирусом заражено 2036 человек, из которых 342 человека — только за прошедшие сутки. 149 заболевших смогли побороть грипп и выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Москве были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с москвичом, прилетевшим из Италии. У него подтвердили наличие вируса в крови.

Сейчас вирусом заразились 90 тысяч человек. Погибшими от него считаются более трех тысяч человек, при этом выздоровели более 45 тысяч пациентов.