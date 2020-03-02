Глава ВОЗ объяснил, почему вспышку коронавируса нельзя назвать пандемией
«Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе», — передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ на брифинге в Женеве.
Гебрейесус также обратил внимание на то, что 90% инфицированных находятся в Китае, причем большинство сосредоточено в границах одной провинции. Директор отметил, что понимает страх людей. «Но свыше 130 стран до сих пор не зарегистрировали ни одного случая COVID-19», — подчеркнул он.
При пандемии, как правило, умирает более 40% населения в регионе. Сейчас вирусом заразились почти 89 тысяч человек. Погибшими от него считаются более трех тысяч человек, при этом выздоровели более 45 тысяч пациентов.