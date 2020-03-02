Глава ВОЗ объяснил, почему вспышку коронавируса нельзя назвать пандемией

Еще не время давать коронавирусу статус пандемии. В 130 странах пока не было выявлено ни одного случая заражения, напомнил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе», — передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ на брифинге в Женеве.

Гебрейесус также обратил внимание на то, что 90% инфицированных находятся в Китае, причем большинство сосредоточено в границах одной провинции. Директор отметил, что понимает страх людей. «Но свыше 130 стран до сих пор не зарегистрировали ни одного случая COVID-19», — подчеркнул он.

При пандемии, как правило, умирает более 40% населения в регионе. Сейчас вирусом заразились почти 89 тысяч человек. Погибшими от него считаются более трех тысяч человек, при этом выздоровели более 45 тысяч пациентов.