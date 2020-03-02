Казакам запретили целовать иконы и кресты из-за коронавируса

«Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями Сил Тьмы. Болезни, вирусы — все, что ведет на погибель это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения», — отмечается в решении Совета атаманов.

Заместитель Совета атаманов России Геннадий Ковалев призвал всех здравомыслящих людей присоединиться к решению Совета. По его мнению, Роспотребнадзору нужно проверить санитарное состояние храмов и обслуживающего персонала.

«Нужно и священников привести в божеский вид — обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию», — обратил внимание казачий генерал.