Коронавирус в России и мире. Главное на 19 июля

По последним данным число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 14 431 996 (+9787). С начала распространения заболевания погибли 604 533 (+66) человек. Выздоровели 8 606 390 (+20 660) пациентов.

Лидирующее место по количеству зараженных занимают США 3 833 017 (+1338). Второе место досталось Бразилии — 2 075 124 (+78 735), третье занимает Индия 1 077 864 (+26 828).

В России

По данным Роспотребнадзора в России вылечились от СОVID-19 546 863 пациентов. Отмечается, что у 24,4% заболевших болезнь протекала бессимптомно. Минздрав РФ сообщил, что вторая волна коронавируса будет слабой и ожидается осенью. Вместе с ней в страну придут и другие сезонные заболевания.

Российские специалисты успешно работают над созданием вакцины от SARS-CoV-2. Благодаря имеющейся инфраструктуре отечественные вирусологи могут раньше других стран разработать препарат.

Полиция Екатеринбурга нашла и составила административные протоколы в отношении трех студентов, которые в Екатеринбурге организовали массовую дискотеку на Октябрьской площади под окнами правительства Свердловской области. Потанцевать собрались сотни людей, но полиция разогнала тусовку.

В мире

Ученые Северной Кореи сообщили, что разработали и уже проверили на животных собственную вакцину от коронавируса. Проведение клинических испытаний осложняется тем, что в стране нет ни одного официально заболевшего COVID-19.

В Великобритании власти решили больше не публиковать статистику по смертности от коронавируса. Правительство заявило, что подсчет летальных случаев ведется по неправильной методике, и информация о жертвах инфекции может быть преувеличена.

На режим военного времени был переведен китайский город Урумчи после того, как в нем было выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Жителям города запретили массово собираться в одном месте.