Режим военного времени объявили в городе Китая из-за коронавируса

Китайский город Урумчи, который находится в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района перевели в режим военного времени. Там зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Reuters.

Режим военного времени начал действовать на территории города после того, как 17 июля там зафиксировали сразу 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жителям Урумчи временно запретили массово собираться в одном месте. Их призвали минимизировать поездки за пределы населенного пункта и отказаться ото всех необязательных выездов. Каждого, кто попытается покинуть город, будут обязательно тестировать на коронавирус. Кроме того, по данным агентства, власти города проведут бесплатное тестирование всем его жителям.

Отмечается, что всех зараженных — даже тех, у кого COVID-19 протекал бессимптомно — обнаружили в районе Тяньшань. По предварительной информации. вспышка могла произойти из-за того, что там провели сразу несколько массовых мероприятий.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти 17 июля отменили более 600 авиарейсов в международном аэропорту Урумчи. Кроме того, в городе временно прекратило работать метро.

За все время с начала пандемии в Китае выявили 83 644 случая заражения коронавирусной инфекцией Их них 4634 пациента скончались.