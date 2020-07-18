Великобритания отказалась от ежедневной публикации данных по смертности от COVID-19

В Великобритании больше не будут каждый день обновлять статистику по смертям из-за COVID-19. Британские власти решили пересмотреть метод подсчета данных по стране.

В правительстве опасаются, что информация по случаям с летальными исходами может быть преувеличенной. Об этом сообщило агенство Reuters.

Подсчетом статистики по коронавирусу занимается агентство Англии, работающее при департаменте здравоохранения Великобритании.

По мнению академиков, его метод показывает гораздо худшее положение дел с инфекцией на английской территории, чем в других регионах страны.

«В настоящее время в ежедневном показателе смертности учитываются все люди, у которых результат на СОVID-19 оказался положительным», — пояснили в правительстве. При этом временной промежуток между тестированием и датой смерти не учитывается.

Власти подчеркнули, что этот факт может «исказить текущее число ежедневных смертей». Публикацию ежедневных данных приостановили как раз по такой причине.

В Великобритании на 18 июля подтвердили 313 483 случая COVID-19. С начала эпидемии, по имеющимся данным, погибли 45 233 человека.