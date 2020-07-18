Ученые КНДР разработали вакцину от COVID-19

Ученые Северной Кореи разработали и проверили на животных вакцину от коронавируса. С начал июля идут клинические испытания, правда, есть некоторые сложности, потому что в стране нет ни одного официально заболевшего COVID-19.

Новая вакцина была создана учеными центра исследований медицины Института исследований медицины и биологии, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на северокорейский портал «Мирэ», посвященный достижениям науки.

В публикации указано, что вакцина относится к типу рекомбинантных субъединичных. Такие препараты не несут в себе живых клеток вируса, а значит, более безопасны по сравнению с другими. При этом вакцина вызывает иммунный ответ организма человека, правда, лишь временный. Это значит, что вакцинацию придется делать регулярно.

Ранее Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новую вакцину от коронавируса нельзя будет ставить людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Введение нового препарата может стать катализатором обострения других болезней человека.