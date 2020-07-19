Полиция нашла студентов, организовавших дискотеку в центре Екатеринбурга

Молодым людям выписали протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Речь идет о запрете массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Для граждан статья предусматривает штрафы от одной до 30 тысяч рублей.

Организаторы признали, что нарушили действующее законодательство, заявили в полиции.

Вечеринка прошла в пятницу, 17 июля. На площади у Театра драмы собрались несколько сотен подростков, устроивших дискотеку под открытым воздухом, сообщал портал E1.ru. Полиция разогнала вечеринку.

Ее организатором издание называло местную группу «Стая». Музыканты анонсировали мероприятие в соцсетях, а позднее выкладывали видео с него.

В прошлом году группа принимала участие в Ural Music Night — танцевальном событии, проходившем на нескольких площадках Екатеринбурга под открытым воздухом. В этом году танцы отменили из-за коронавируса.

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля прошел масштабный крестный ход в память о расстреле семьи Николая II в 1918 году. По данным Екатеринбургской епархии, в нем приняли участие 10 тысяч верующих. Большинство участников, судя по кадрам с места, были без масок и не соблюдали социальной дистанции.