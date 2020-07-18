РФПИ: Россия может получить вакцину от коронавируса раньше других стран

Российские специалисты заняты разработкой вакцины, которая защитит от SARS-CoV-2. Процесс идет успешно, и завершить его могут раньше, чем в других странах. Такое возможно благодаря ученым и имеющейся инфраструктуре.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил в интервью телеканалу CNN, почему в РФ достигли подобных результатов.

«У нас есть много инфраструктуры для разработки вакцины. <…> Мы будем первыми благодаря нашим ученым и проведенным к настоящему времени исследованиям», — подчеркнул он.

Директор РФПИ также прокомментировал заявление Национального центра кибербезопасности Великобритании о якобы связанных с российскими спецслужбами хакерах, которые пытались украсть сведения о разработке вакцин британскими, канадскими и американскими учеными.

«Это произошло на следующий день после того, как мы объявили, что ожидаем одобрения нашей вакцины в августе», — обратил Дмитриев внимание на то, когда у других стран возникли претензии.

В России заявили, что государству не за чем красть разработки. Принципы создания вакцин известны, а в РФ это направление хорошо развито.