Больше полумиллиона человек вылечились от COVID-19 в России

В России за сутки подтвердили 6234 случаев COVID-19 у жителей 84 регионов. У 24,4% заболевших болезнь протекает бессимптомно. С начала эпидемии инфекцию выявили у 765 437 россиян.

За последние 24 часа вылечились 7490 подхвативших коронавирус. Врачи помогли уже 546 863 пациентам. Из-за COVID-19 погибли еще 124 человека. Всего скончались 12 247 больных.

В Москве подтвердили 578 случаев коронавирусной инфекции, в Свердловской области — 259, в Ханты-Мансийском автономном округе — 247. В пятерку регионов по выявленным COVID-больным вошли Санкт-Петербург, где у врачей их стало на 238 больше, и Нижегородская область (+205).

По данным Роспотребнадзора, на 18 июля проведено более 24,6 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделали 312 тысяч анализов. Медики наблюдают за состоянием 273 822 россиян. У них коронавирус пока не подтвержден.

В Минздраве заверили, что вторая волна COVID-19 в России будет слабой. Она ожидается осенью. Вместе с коронавирусом придут и сезонные заболевания.