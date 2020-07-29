Коронавирус в России и мире. Главное на 29 июля

За минувшие сутки число зараженных в мире достигло 16 856 715 (+216 364) человек. Число летальных случаев выросло до 662 623 (+5594). Выздоровели 10 370 418 (+152 771) пациентов.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США 4 488 483 (+57 120). Второе место занимает Бразилия 2 480 888 (+37 408), третье — Индия 1 532 125 (+49 622)

В России лидером по количеству выявленных случаев коронавируса является Москва 239 315 (+674). В первую тройку вошли Московская область 63 018 (+126) и Санкт-Петербург 30 975 (+168).

В России

Стало известно, что в больницу с подозрением на коронавирус нового типа и подтвержденным диагнозом пневмония лег губернатор Чукотки Роман Копин. Он сообщил, что лечение станет для него хорошей возможностью оценить состояние медицины в регионе и работу врачей.

Российские ученые обнаружили в сперме переболевших коронавирусом мужчин SARS-CoV-2. Они пока не могут сказать точно, будет ли влиять перенесенное заболевание на репродуктивную функцию, но предположили, что обычно лихорадка, высокая температура и прием лекарств влияет на созревание сперматозоидов.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступили ко второй и третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. Разрешение на исследование было получено 24 июля.

Россиянам придется подождать как минимум до середины августа, если они хотят попасть в страны Европы. В новом «белом списке» стран, гражданам которых разрешено летать в ЕС, России пока нет. Представители Евросоюза ориентируются на официальные показатели заболеваемости, и российские данные их пока не устраивают.

В мире

Президент США Дональд Трамп посулил американцам начало «золотого века» которое наступит после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако не забыл предсказать, что в случае победы на президентских выборах его соперника от Демократической партии Джо Байдена «рынки обрушатся и города будут гореть».

Некоторые страны Европы начали готовиться ко второй волне COVID-19 и повторному введению карантинных мер. В Испании не исключили возможность возврата жестких мер, если новую вспышку не удастся подавить за десять дней. Во Франции могут вернуть масочный режим, а в Германии будут тестировать людей, вернувшихся из-за границы.

На это обратил внимание премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который призвал предпринять все необходимые меры, чтобы избежать новой волны массовых заболеваний. Он сообщил о введении двухнедельного карантина для вернувшихся из Испании британцев. Джонсон назвал меру вынужденной, но необходимой.

Власти Италии решили продлить введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа режим ЧС до октября. С таким предложением выступил премьер-министра страны Джузеппе Конти. Он сослался на данные итальянских ученых, которые утверждают, что вирус продолжает циркулировать в Италии. Поэтому отмена карантинных мер помешает сдерживать распространение инфекции.