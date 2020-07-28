Врач рассказал о влиянии COVID-19 на сексуальную жизнь мужчин

В сперме переболевших COVID-19 мужчин выявили коронавирус. Ученые пока точно не установили, влияет ли SARS-CoV-2 на созревание сперматозоидов и передается ли половым путем.

Ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики NGC, уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал в интервью РИА «Новости», что попасть в репродуктивную систему мужчины вирусу не так-то просто.

«Попадание возможно только через кровь, а такое может произойти лишь <…> при тяжелом течении заболевания», — пояснил врач.

Коронавирус в сперме переболевших мужчин обнаружили китайские и американские ученые. У 15% его выявили в острый период течения болезни, а на стадии выздоровления — у 8% обследованных. Как долго SARS-CoV-2 сохраняется в эякуляте после того, как человек поправился, неизвестно.

Эксперты пока не могут достоверно утверждать и о влиянии COVID-19 на созревание сперматозоидов. Для оценок слишком мало времени. Однако та же лихорадка, интоксикация организма, прием антибиотиков и противовирусных препаратов, гипоксия — все это имеет определенные негативные последствия для репродуктивной функции.

Нет информации и о том, передается ли новый коронавирус половым путем. Уролог-андролог заметил, что все уже известные коронавирусы полностью исчезали из организма.

Специалист предупредил, что у перенесших COVID-19 может начаться нарушение фертильной функции. Об этом обычно говорит снижение сексуального влечения, снижение уровня тестостерона в крови и другие симптомы.

«Астения после перенесенной вирусной инфекции приводит к снижению либидо (сексуального влечения). Здесь важен период реабилитации, качественное питание, отдых, физкультура, витаминизация и достаточный сон», — подчеркнул Боголюбов.