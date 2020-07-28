Европейские страны готовятся к новой волне коронавируса

По данным издания, испанские власти планируют снова прибегнуть к жестким ограничительным мерам, если новую вспышку инфекции не удастся сдержать за 10 дней.

Жители Франции готовятся к возвращению масочного режима, а в Германии людей, вернувшихся из стран, где ситуация с коронавирусом еще тяжелая, будут тестировать на COVID-19.

«Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций», — обозначил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.