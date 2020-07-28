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    28 июля 2020, 11:25

    Европейские страны готовятся к новой волне коронавируса

    Артур Блянихов

    Страны Европы намерены вновь ввести карантинные меры, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на британские СМИ.

    По данным издания, испанские власти планируют снова прибегнуть к жестким ограничительным мерам, если новую вспышку инфекции не удастся сдержать за 10 дней.

    Жители Франции готовятся к возвращению масочного режима, а в Германии людей, вернувшихся из стран, где ситуация с коронавирусом еще тяжелая, будут тестировать на COVID-19.

    «Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций», — обозначил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

    Новости SMI.FM