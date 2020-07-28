СМИ: Европа не откроет границы для россиян до середины августа

Россияне не смогут полететь в Европу как минимум до середины августа. Евросоюз пока не планирует открывать границы.

Новый «белый список» стран, с которыми Европа возобновит авиасообщение, опубликуют в ближайшие дни. России там снова нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Представители Евросоюза ориентируются на официальную статистику по коронавирусу. И пока данные из России их не устраивают.

Более того, действующий «белый список» вряд ли расширят и, возможно, даже сократят.

«Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры», — передает ТАСС слова своего источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

В следующий раз список пересмотрят в середине августа. Сейчас он включает 13 стран, в том числе Китай. С КНР обещали открыть границы при условии взаимности, то есть если гражданам Европы разрешат посещать Китай. Однако пока Пекин не дал разрешение на возобновление полетов.

Сейчас в Европу можно приезжать жителям Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. При этом за каждой страной Евросоюза остается право отказать представителям любого из этих государств пересекать границу, но странам не из списка разрешить въезд нельзя.