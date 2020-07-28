Трамп: победим вирус и вступим в золотой век

«Мы победим вирус, скоро, и вступим в золотой век — лучше, чем когда-либо», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Он также заявил, что люди, устраивающие беспорядки на улицах городов и выходящие на митинги, являются «анархистами и агитаторами». По мнению главы США, в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена «рынки обрушатся и города будут гореть», а страна будет страдать как никогда прежде.