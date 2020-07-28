Губернатор Чукотки Роман Копин заразился коронавирусом

Губернатор Чукотки Роман Копин лег в больницу с подозрением на коронавирус. У него уже диагностирована пневмония.

Копина госпитализировали с высокой температурой, которая держится уже несколько дней. Об этом глава региона рассказал в своем аккаунте в Instagram.

По словам губернатора, госпитализация станет для него возможностью проверить работу врачей и других медицинских работников. Также Копин напомнил, что пандемия еще не закончилась. Поэтому необходимо соблюдать все правила, установленные Роспотребнадзором: держать дистанцию, носить маску и мыть руки.

В комментариях к посту жители пожелали губернатору скорейшего выздоровления и посоветовали принимать анонимные письма от других пациентов, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела в больницах.

Роман Копин занимает должность губернатора Чукотки с 13 июля 2008 года.

Ранее стало известно, что российский спортсмен Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом на отдыхе в Сочи. Жена Шипулина госпитализирована, а сам он с детьми на самоизоляции.