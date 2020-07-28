«Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

«На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению 1-2 фазы клинических испытаний», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-симпозиуме. Разрешение на клинические испытания центр получил в прошлую пятницу, 24 июля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявили, что вакцинацию населения будут проводить на добровольной основе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что сейчас в стране существует четыре вида вакцины от коронавируса. Премьер рассказал, что по сообщению Роспотребнадзора, созданные препараты доказали свою безопасность в клинических исследованиях Центра Гамалеи и Минобороны.